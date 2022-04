A la pause, le FC Séville relance la Liga en menant face au Real Madrid

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hay Liga ? Après 45 minutes à Sanchez-Pizjuan, oui, il y a bien Liga ! En effet, le FC Séville domine le Real Madrid 2-0 grâce à des buts d'Ivan Rakitic et Erik Lamela. L'ancien Barcelonais a ouvert le score à la 21e sur un coup franc sur lequel le mur merengue, notamment Militao, peut s'en vouloir. L'Argentin a doublé la mise quatre minutes plus tard après qu'Anthony Martial ait buté sur Thibault Courtois. Un Martial qui est sorti quelques minutes plus tard sur blessure suite à un tacle d'Eduardo Camavinga qui aurait peut-être mérité un rouge...

A ce moment-là du match, Séville revient à neuf longueurs du leader de la Liga. Mais, plus important, le FC Barcelone est potentiellement à six longueurs. Les Blaugrana recevront demain Cadix et ils joueront leur match en retard contre le Rayo Vallecano la semaine prochaine également. Deux victoires et le rêve de Joan Laporta d'être champion cette saison pourrait prendre un peu plus de corps...

#LaLiga 🏆#SevillaRealMadrid ⚔️



😱 ¡SE RETIRA LESIONADO MARTIAL!



💥 Dura entrada de Camavinga que le obliga a retirarse... El árbitro no vio falta



🔴⚪ 2 🆚 0 ⚪⚪ (42')#EnDirecto ▶️ https://t.co/Cy6mF4FScl pic.twitter.com/XgXiyMFm38 — Diario SPORT (@sport) April 17, 2022

Pour résumer Dans un choc enfiévré, le FC Séville mène 2-0 à la mi-temps face au Real Madrid. S'ils confirmaient cette victoire, les Andalous reviendraient à neuf longueurs des Merengue. Et le Barça serait potentiellement à six.

Raphaël Nouet

Rédacteur