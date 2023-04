A la pause, le Real Madrid est frustré par Villarreal

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Niveau intensité, c'est le jour et la nuit, ce soir, pour le Real Madrid par rapport à mercredi. Opposé à Villarreal pour le compte de la 28e journée de Liga, le champion d'Espagne joue au petit trot, sans forcer. Peut-être parce qu'il a laissé beaucoup de gomme au Camp Nou (4-0) il y a trois jours pour renverser le FC Barcelone au terme d'une demi-finale de Coupe du Roi entrée dans l'histoire. Ou peut-être pour se préserver à quatre jours du quart de finale de Champions League contre Chelsea.

L'ouverture du score à désinhibé Villarreal

Il pensait avoir fait le plus dur après avoir ouvert le score à la 16e minute après une magnifique action d'Asensio. Parti de son camp, l'ailier a percuté plein axe côté gauche, a servi dans la profondeur Vinicius Jr qui lui a remis. A cinq mètres des buts, il a centré en force, voyant son tir dévié dans ses propres filets par Torres. Loin d'être assommé, le Sous-Marin Jaune a commencé à se montrer dangereux et a fini par égaliser logiquement sur un joli but de Chukwueze (39e), qui a enchaîné feinte de frappe et crochet sur Nacho avant de tromper Courtois d'un tir décroisé.