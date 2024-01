À Las Palmas, un Real Madrid encore une fois renversant

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Il y a six jours, le renversement d'Alméria, qui avait mené 2-0 au Bernabeu, par le Real Madrid (3-2) avait provoqué un énorme scandale en Espagne car l'arbitrage avait clairement influencé le résultat. Les prochains jours devraient être plus tranquilles de l'autre côté des Pyrénées après le succès des Merengue à Las Palmas (2-1). Car si Rodrygo aurait pu (dû ?) se faire expulser en première période pour avoir mis sa main dans le visage d'un adversaire, ce succès de l'équipe de Carlo Ancelotti ne doit rien à personne.

Deux buts à l'accent français

Privé de Jude Bellingham, le Real Madrid a été assez terne dans le jeu et a eu bien du mal à se procurer des occasions. Mené à la 53e suite à un joli but de Munoz, il a fait appel à une qualité ancestrale pour s'en sortir : son mental. Le Real ne s'est jamais désorganisé, il ne s'est pas jeté à l'attaque, ne s'est pas montré fébrile. Il a continué à vouloir aller de l'avant et a fini par marquer sur deux actions à l'accent français.

A la 65e, Eduardo Camavinga, bien servi par Toni Kroos, a percuté plein axe et servi dans la profondeur Vinicius Jr d'un amour de balle piquée. Le Brésilien a enchaîné contrôle poitrine-frappe du gauche pour égaliser. A la 84e, Aurélien Tchouaméni a marqué d'une tête croisée sur un corner de Kroos. 2-1, un succès pas forcément mérité pour le Real Madrid, mais qui a le mérite de lui redonner la tête de la Liga et de lui épargner une semaine de polémiques sur les prétendues faveurs arbitrales.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA

🎯 Tchouaméni délivre le Real Madrid en toute fin de match !

🔥 Un coup de tête imparable !https://t.co/bh8Gxvycby — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 27, 2024

Podcast Men's Up Life