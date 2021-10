Affaire de la sextape : Benzema, Valbuena, pour le jugement il faudra attendre

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

C'est aujourd'hui le tout dernier jour du procès de l'affaire dite de la sextape au tribunal correctionnel de Versailles. Quatre hommes, dont Karim Benzema, sont jugés pour "complicité de tentative de chantage" : Axel Angot. Mustapha Zouaoui, Younes Houass et Karim Zenati.

Hier jeudi, en fin de journée, le parquet a requis 10 mois de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende pour l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France, Karim Benzema. Quatre ans de prison ferme et 15.000 euros contre Mustapha Zouaoui, dix-huit mois de prison ferme et 15.000 euros contre Axel Angot. Dix-huit mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende, enfin, pour Younes Houass.

Alors que le verdict devait être rendu ce jour, le jugement a finalement mis été en délibéré au 24 novembre !