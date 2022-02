Après le Barça, l'Athletic Bilbao s'offre le scalp du Real Madrid en Coupe du Roi !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Privé de Karim Benzema, blessé il y a dix jours et ménagé en prévision des échéances à venir (et notamment du choc face au PSG dans 12 jours), les Merengue ont beaucoup souffert au Pays basque, souvent asphyxiés par le pressing des locaux et sauvés par leur défense et Thibaut Courtois en première période.

Sans Benzema, l'attaque était grippée

Orphelins de KB9, et avec un Marco Asensio dans une position inhabituelle d'attaquant de pointe, les pépites brésiliennes Vinicius et Rodrygo ont eu davantage de mal à se montrer. Proche pourtant d'ouvrir la marque à l'entame des dix dernières minutes par Casemiro (81e), les Madrilènes se sont faits punir sur la fin après une faute de relance du milieu brésilien qui profite à Alejandro Berenguer (89e). Rentré en jeu à la place d'un Vinicius décevant, Isco est passé proche de l'égalisation (90e+4).

Fin de parcours pour le Real. L'Athlétic Bilbao affrontera le Bétis Séville, facile vainqueur sur la pelouse de la Real Sociedad (4-0), dans le dernier carré. Encore une grosse échéance. L'autre demi-finale opposera le Rayo Vallecano et Valence.