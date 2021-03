Atlético - Real Madrid (1-1) : Benzema a besoin d'un Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

On jouait la 87e minute de ce derby de Madrid et l'Atlético menait 1-0 depuis le quart d'heure grâce à une réalisation de Luis Suarez. Les Colchoneros avaient copieusement dominé le début de la seconde période, se procurant plusieurs occasions de doubler la mise et donc de tuer la partie. Timoré, le Real était sorti de sa torpeur à un quart d'heure de la fin. Karim Benzema avait une double opportunité d'égaliser après un bon service de Vinicius. Mais son plat du pied placé avait été détourné par Oblak, qui s'était aussi interposé sur sa reprise. On jouait la 87e, donc, et le titre était perdu pour le Real, qui comptait alors huit points de retard sur l'Atlético…

Un duo complémentaire avec Mbappé ?

C'est à ce moment-là que le Lyonnais, qui a battu ce soir le record de matches d'un étranger sous les couleurs du Real, a décidé de prendre les choses en main. Comme le patron du secteur offensif qu'il est, comme le capitaine qu'il est. A 25 mètres des buts de l'Atlético, il a décroché pour obtenir le ballon. Il a percuté, a lancé Casemiro dans la profondeur et celui-ci, plutôt que de tirer devant Oblak, lui a remisé le ballon au point de pénalty. KB, qui faisait sa rentrée après sa blessure, s'est alors fait une joie d'égaliser.

Mais si, à l'issue de cette partie, les médias espagnols retiendront que le Real Madrid est toujours en course pour la Liga avec ses cinq points de retard sur l'Atlético, nous retiendrons pour notre part que Karim Benzema est bien trop seul devant. Il a été le seul joueur de son équipe dangereux et cela fait déjà plusieurs mois que ça dure. Cet été, Florentino Pérez va devoir recruter un grand attaquant pour épauler le Lyonnais. Un certain Kylian Mbappé, par sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur, formerait un duo parfait…