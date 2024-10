Ballon d'Or 2024 : Rodri sacré !

L'info avait fuité en début de soirée, elle s'est précisée avec la décision du Real Madrid de ne pas se rendre à la cérémonie, ce lundi soir, à Paris. Et comme on le pressentait depuis quelques heures, ce n'est pas le grand favori Vinicius Jr qui a été sacré Ballon d'Or 2024 mais Rodri.

Le milieu défensif espagnol de Manchester City a été sacré champion d'Angleterre et champion d'Europe avec l'Espagne. Kylian Mbappé se classe 6e. Vinicius est 2e.

RODRI, YOU WON IT! You're our 2024 Ballon d'Or! #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/z4Xwgp8s9T