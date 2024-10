Ballon d'Or : l'énorme surprise se confirme, un complot anti Real Madrid dénoncé !

Le Ballon d'Or 2024 était promis à Vinicius mais il devrait bel et bien lui échapper. Un véritable coup de tonnerre. C'est Rodri et non le Brésilien qui s'apprête à être sacré, ce soir à Paris.

Boycott du Real

Conséquence : il n'y aura pas de délégation du Real ce soir, le club merengue ayant décidé de boycotter la soirée. En Espagne, on commence déjà à évoquer des manoeuvres de l'UEFA, qui serait intervenue. Selon Bernabeu Digital, des sources proches du Real évoquent "une trahison monumentale", l'UEFA cherchant à faire payer à Florentino Pérez son idée de Superligue. Au Real, "le Ballon d’or n’existe plus désormais", selon des propos rapportés par Marca...

🤔 Escándalo mundial por el Balón de Oro 🤔



😬 Enfado del Real Madrid y la UEFA es protagonista 😬https://t.co/s0QAcrWGed — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) October 28, 2024