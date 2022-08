Benzema a Raul dans le viseur au Real Madrid, le FC Barcelone conclut Alonso avant le Gamper

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Marca : triple challenge pour Benzema La Supercoupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort mercredi recèle de challenges pour Karim Benzema. Comme l'explique Marca, si les Merengues s'imposent, le Français décrochera son premier trophée en tant que capitaine et il égalera Paco Gento au nombre de titres décrochés sous le maillot blanc (23). Cerise sur le gâteau : si le potentiel Ballon d'Or marque, il rejoindra une autre légende madridista, Raul, au palmarès des goleadors (323). Portada de MARCA. @marca vamos💪 #SupercopaEuropa #RealMadrid 🤍 pic.twitter.com/n1Eg2O10eb — #MARÍA 𓃵 👑🫶🌹🇪🇦 (@mariavsl5) August 6, 2022

AS : futur assuré

Vinicius Jr, Rodrygo, Valverde, Camavinga, Militao et Tchouaméni s'affichent en Une d'AS, avec le nouveau Bernabeu en fond. Le quotidien sportif explique que ces six joueurs, qui ont coûté 256 M€ au Real Madrid, ont tous moins de 25 ans. Et lui promettent un avenir doré, étant entendu que ceux qui ne le sont pas encore deviendront des titulaires lors des années à venir.

Sport : le Gamper de l'espoir

Ce soir, le FC Barcelone dispute son ultime match de préparation, au Camp Nou, face aux Mexicains des Pumas UNAM dans le trophée Gamper. Au vu du recrutement des dernières semaines et de la folie générée par la présentation de Robert Lewandowski, l'espoir est grand chez les Blaugrana de réaliser une belle saison, à une semaine de l'ouverture de la Liga.

El Mundo Deportivo : oui à Marcos Alonso !

Le latéral gauche de Chelsea Marcos Alonso, dont le père a joué au Barça dans les années 80, devrait devenir la sixième recrue blaugrana de l'intersaison. Chelsea et le FCB sont parvenus à un accord. En Catalogne, l'international espagnol viendra concurrencer Jordi Alba.

