Benzema et Vinicius font planer le Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Après le faux pas de la Real Sociedad cet après-midi sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (0-1), le Real Madrid avait l'occasion de prendre ses distances avec le reste de la meute en tête de la Liga. Pendant toute la première demi-heure, c'était plutôt mal parti, le FC Séville ayant non seulement ouvert le score par Mir à la 12e mais il s'est en plus procuré plusieurs belles occasions.

Mais comme souvent dans son histoire, le Real s'en est remis à ses stars dans les moments difficiles. A la 32e minute, au plus fort de la domination andalouse, Karim Benzema s'est trouvé à point nommé pour égaliser en profitant d'une bévue de son garde du corps. Retournés aux vestiaires avec ce nul heureux, les Merengue ont été meilleurs après le repos mais ont dû attendre la 87e pour prendre les trois points, sur un exploit de Vinicius Jr. Magnifique contrôle de la poitrine le long de la ligne de touche à 30 mètres, percussion dans l'axe, frappe enroulée du droit dans la lucarne opposée. Plus un bisou sur l'écusson et un geste pour dire qu'il était bien à Madrid, histoire de faire taire les rumeurs le concernant. Du grand art et trois points qui font du bien pour les hommes de Carlo Ancelotti !