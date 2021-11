Benzema sauve le Real Madrid face au FC Séville

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le Real Madrid a l'occasion de prendre quatre points d'avance sur l'Atlético Madrid en tête de la Liga s'il s'impose ce soir. Le souci, c'est qu'à la mi-temps, on en est très loin. Non seulement les Merengue sont tenus en échec par le FC Séville (1-1) mais en plus, dans le jeu, ils sont dominés par les Andalous, alors que Carlo Ancelotti a aligné son meilleur onze.

Rafa Mir a ouvert le score dès la 12e minute. Karim Benzema a égalisé peu après la demi-heure de jeu, alors que les Andalous dominaient les débats et étaient plus proches de doubler la mise que de se faire rejoindre. Le Français, attendu demain à Paris pour la cérémonie du Ballon d'Or, a marqué un but plein d'opportunisme. Il en faudra d'autres pour permettre au Real de s'envoler en tête de la Liga !

👀👋🧞‍♂️ ¡Gol del Real Madrid! ¡Gooooooooooool de Benzema! ¡Cuando más sufría el Real Madrid aparece su genio para hacer el empate! Tiro lejano de Militao, fallo de Bono y... BENZEMA https://t.co/NFtfo1pf7O #RealMadridSevillaFC #LaLiga pic.twitter.com/ty6pJFbn0q — MARCA (@marca) November 28, 2021