Chakhtar - Real Madrid (2-0) : Zidane évoque une démission, le flop Hazard lui revient en pleine tête

Ça a été l'une des premières questions posées à Zinédine Zidane par les médias ce mardi soir, après la défaite du Real Madrid au stade Olympique de Kiev face au Shakhtar Donetsk (0-2). Là même où les Merengue avaient conquis leur troisième Champions League d'affilée en 2018, la treizième de leur histoire. La question était : "Pensez-vous à démissionner ?", étant donné que les champions d'Espagne viennent de perdre quatre de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues et qu'ils sont 3es de leur groupe de C1 à une journée de la fin.

Hazard, 31 M€ le moment décisif

La réponse de Zidane a été instantanée : "Non, je pense pas à démissionner". Le technicien français, comme à son habitude, fait le dos rond dans les moments difficiles. Reste à espérer pour lui que son président, Florentino Pérez, fera comme d'habitude et lui maintiendra sa confiance. Mais dans les dix prochains jours, le Real va affronter le FC Séville à Pizjuan, le Borussia Mönchengladbach pour la qualification pour les 8es de finale puis l'Atlérico dans le derby…

Et tout ça sans Eden Hazard qui, comme l'a révélé une étude produite par "Fbrefs y Capology" est un vrai gouffre financier. L'attaquant belge, arrivé à l'été 2019 et qui enchaîne les blessures depuis (il en est à 9), coûte la bagatelle de 31 M€ aux Merengue à chaque but auquel il participe ! Il a en effet coûté 160 M€ entre le prix de son transfert et son salaire, et il n'a été décisif qu'à 5 reprises. Ça fait cher le but ou la passe dé…