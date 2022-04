Champions League : le Real Madrid a fait un grand pas vers les demies, le Bayern devra remonter un but

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors qu'on ne voyait pas comment il pouvait éliminer le PSG il y a un mois, le Real Madrid est aujourd'hui l'un des principaux favoris à la victoire finale en Champions League. Ce mercredi soir, il s'est imposé 3-1 sur la pelouse des champions du monde en titre, Chelsea, grâce à un nouveau triplé de Karim Benzema, ce même Benzema qui avait sorti Paris à lui tout seul. Le Français a frappé deux fois en première période sur autant de coups de tête (21e, 24e) et il a profité d'une grossière erreur d'Edouard Mendy (46e) juste après la pause pour reporter le score à 3-1. Kai Havertz avait permis à Chelsea de revenir à 2-1 à la 40e. Les Blues ont beaucoup tenté leur chance, mais de loin. Leur incapacité à porter le danger dans la surface madrilène ne laisse rien présager de bon pour le retour...

A la Ceramica, le tenant de l'Europa League, Villarreal, a réalisé un gros coup face au Bayern Munich. Danjuma a ouvert le score très tôt (9e) au terme d'une magnifique action collective. Francis Coquelin a vu un but annulé par la VAR pour une position de hors-jeu juste avant la pause (40e). Les Bavarois ont été dangereux mais les Espagnols ont bien tenu. Le retour à l'Allianz Arena s'annonce chaud pour eux...

36 goals for the season already ✨



Karim Benzema is a special, special striker 🤍 pic.twitter.com/ZglRUJNF3R