Champions League : Liverpool - Real Madrid, les compos (Liverpool avec son trio magique, Valverde latéral droit au Real)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En temps normal, Anfield Road aurait dû érupter au moment de la sortie des deux équipes sur les coups de 20h55 et entonner un You'll Never Walk Alone d'anthologie. En temps normal, l'avance du Real Madrid après le match aller (3-1) n'aurait pas peser lourd face à cette ambiance à nulle autre pareille. Mais on n'est pas en temps normal et c'est donc à huis clos que Liverpool-Real Madrid se jouera. Ce qui n'a pas empêché des supporters des Reds d'envoyer des objets sur le bus du Real, une bouteille ayant explosé une vitre.

Pour ce choc entre deux géants du continent, Jürgen Klopp et Zinédine Zidane alignent leur meilleur onze.

LFC : Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson - Milner, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané.

Real : Courtois - Valverde, Militao, Nacho, Mendy - Casemiro, Kroos, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius.

Dans l'autre quart de finale, qui opposera le Borussia Dortmund à Manchester City, vainqueur 2-1 à l'aller, les onze de départ sont les suivants :

BvB : Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can, Dahoud - Knauff, Reus - Haaland.

City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, Bernardo Silva, Foden.