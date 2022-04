City gagne la première manche contre le Real, Madrid en vie grâce à Benzema et Vinicius, l'analyse

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le scénario :

2e 1-0 De Bruyne

11e 2-0 Gabriel Jésus

33e 2-1 Benzema

53e 3-1 Foden

55e 3-2 Vinicius Jr

74e 4-2 B.Silva

81e 4-3 Benzema (sp.)

Benzema, roi des buteurs de la C1

Auteur de ses 13e et 14e buts en 10 matchs de Ligue des Champions, KB9 a dépassé Robert Lewandowski pour prendre la tête du classement des buteurs de la compétition. Le Français, qui marche sur l'eau actuellement, a relancé les Merengue à la demi-heure de jeu (33e) sur un centre de Ferland Mendy avant d'inscrire le but du 4-3 d'une panenka sur penalty (81e). Ses 40e et 41e buts de la saison toutes compétitions confondues. Un score dantesque que seul Robert Lewandowski dépasse cette saison (48).

🏆 Les meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions sur une saison :



17 | Ronaldo (2013-2014)

16 | Ronaldo (2015-2016)

15 | Ronaldo (2017-2018)

15 | Lewandowski (2019-2020)

14 | 𝗕𝗘𝗡𝗭𝗘𝗠𝗔 (𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮) ⬆

14 | Messi (2011-2012) pic.twitter.com/eWaidSv4BT — RMC Sport (@RMCsport) April 26, 2022

L'éclair de Vinicius Jr

Cette saison, Vini a pris une nouvelle dimension. S'il est le plus souvent le porteur d'eau de Karim Benzema, le Brésilien sait aussi mettre des « golazo » incroyables. Sa chevauchée solitaire de 50 mètres pour le 3-2 montre combien le Brésilien de 21 ans est transformé. Ce n'est plus le futur du Real, c'est déjà son présent ! Le but de la Formule 1 des Merengue en images :

Déboulé supersonique de 50 mètres signé Vinícius avec une sublime but à la clé ! 🔥😮



Le Real revient à 3-2 !#UCL | #MCIRMA



▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/uwKkPBqHDU — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 26, 2022

Une défense madrilène (et Toni Kroos) qui ont pris le bouillon

Sur l'ouverture du score de Kévin De Bruyne, Carvajal ne suit pas le Belge mais il faut surtout souligner l'apathie défensive du couloir gauche Mendy – Kroos qui laisse Ryad Mahrez percuter, repiquer dans l'axe et centrer tranquillement. Sur le second but, Rodrygo couvre mal et David Alaba se rate sur Gabriel Jesus. Des erreurs qui se sont répétés sur les occasions en or de Mahrez et de Foden avant la demi-heure. Le Real a ensuite eu la réussite en début de seconde période sur la double occasion du duo, s'est encore fait dépasser par la gauche de sa défense sur le but de Foden (53e) avant de craquer une nouvelle fois sur un bijou de Bernardo Silva (74e). Une action qui laisse encore Carvajal sans réaction et où Toni Kroos est une nouvelle fois à la ramasse, jugez plutôt :

La frappe SURPUISSANTE en PLEINE LUCARNE de Bernardo Silva !

Quel but ! Quel match ! 🔥😮#UCL | #MCIRMA



▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/vf4EBCQepR — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 26, 2022

City 4-3 Real, l'analyse S'il faudra être bien meilleur à Bernabeu la semaine prochaine pour s'offrir une nouvelle finale de Ligue des Champions à Paris fin mai, le Real Madrid n'est pas encore complètement mort face à Manchester City (défaite 4-3). L'analyse côté Madrid.

