Coup d’arrêt pour le Real Madrid et le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Déjà champions d’Espagne, les joueurs du Real Madrid ont réalisé un match timide lors du déplacement sur la pelouse de Cadiz. Malgré une ouverture du score de Mariano, à la 5ème minute, les joueurs de Carlo Ancelotti ont concédé le match nul 1-1.

Le FC Barcelone a connu une soirée similaire, avec moins de buts. Après trois victoires consécutives en championnat, les joueurs de Xavi ont été inoffensifs lors du déplacement sur la pelouse de Getafe. Un match nul sur un score nul et vierge (0-0).

Pour résumer

En Espagne, on jouait la 37ème journée de Liga. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont déçu lors de leur match respectif. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont tous les deux fait match nul. Ces résultats n'impactent pas le classement des deux équipes.