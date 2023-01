Coupe du Roi : le Real Madrid aux forceps à Villarreal !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Quatre jours après sa victoire Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid (3-1), le FC Barcelone s'est facilement qualifié ce jeudi soir pour les1/4 de finale de la Coupe du Roi sur le terrain de l'AD Ceuta (5-0), club de troisième division espagnole. Mais le Real Madrid était promis à une soirée bien plus délicate en rendant visite à Villarreal. Et le club merengue a bien failli passer à la trappe.

Ceballos en héros du soir

Un but d'Etienne Capoue, d'entrée de jeu, et un autre de Chukwueze, ont contraint le Real à une grosse remontada. Vinicius a réduit l'écart à l'heure de jeu et Eder Militao a ramené les Madrilènes à 2-2. Et c'est Dani Ceballos qui a inscrit le but de la victoire (86e). Le milieu de terrain était entré en jeu à la 56e, à la place de Toni Kroos, soit une minute avant le premier but madrilène de Vinicius, sur une belle ouverture de... Ceballos !