Cristiano Ronaldo condamné à 100 coups de fouet ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

On se souvient que le déplacement d'Al-Nassr en Iran, le 19 septembre, dans le cadre de la Champions League asiatique, avait provoqué l'enthousiasme de la population locale. Des milliers de fans étaient venus à l'aéroport pour accueillir l'équipe saoudienne et surtout Cristiano Ronaldo, avant de courir après leur bus et de faire le pied de grue devant leur hôtel, puis au stade. Il y avait eu des malaises, quelques blessés légers et des interventions de la police. Rien de trop grave. Mais dans l'ombre s'est jouée une scène anecdotique qui pourrait avoir des conséquences inédites !

Il a embrassé une femme autre que la sienne

En effet, des avocats iraniens veulent que Cristiano Ronaldo soit condamné à 100 coups de fouet pour avoir pris dans ses bras et embrassé une femme autre que la sienne, ce qui est rigoureusement interdit par la loi locale ! Dans les faits, il s'agissait d'une artiste peintre, Fatemeh Hamami, à qui le quintuple Ballon d'Or a fait un bisou sur la joue pour lui avoir offert deux portraits. Inutile de dire qu'il ne risque pas de remettre les pieds en Iran de sitôt ! CR7 avait déjà pu s'apercevoir que les mœurs ne sont les mêmes dans la péninsule arabique qu'en Europe puisqu'il a dû bénéficier d'une dérogation du roi saoudien lui-même pour pouvoir vivre avec Georgina Rodriguez alors qu'ils ne sont pas mariés.

💥Condenan a Cristiano Ronaldo a recibir 100 latigazos en Irán por un abrazo y un beso



📑La legislación del país de Oriente Medio equipara este hecho con el adulterio



✍️@sssan___ https://t.co/lckJgj5Nkd — Diario SPORT (@sport) October 13, 2023

Podcast Men's Up Life