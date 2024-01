Cristiano Ronaldo se moque de la Ligue 1 et encense le Real Madrid

Dans des propos retranscrits par Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo a assuré que le championnat saoudien, dans lequel il évolue depuis un an avec al-Nassr, était supérieur à la Ligue 1... où il n'a pourtant jamais joué ! "La Ligue saoudienne n'est pas pire que la Ligue1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant".

L'attaquant de 38 ans s'est également prononcé sur la victoire finale en Champions League. Selon lui, le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich sont les grands favoris. Etonnamment, lui l'ancien Red Devil s'est montré particulièrement élogieux envers les tenants du titre. Il assure regarder leurs matches et tous les adorer, même un Pep Guardiola qui lui avait fait des misères avec le FC Barcelone quand il jouait au Real Madrid...

🚨 Cristiano Ronaldo: “I was the best goalscorer this season, imagine beating young animals like Haaland… I’m proud. And I’ll be 39 soon!”.



“I like when people doubt again about me and then I’m successfull. I don’t get affected by the criticism”. pic.twitter.com/aKwy2olhlA