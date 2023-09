De graves accusations portées contre le Real Madrid, coup dur au Mercato pour le Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Presse catalane

Sport : "Girona rêve"

On commence par la presse catalane et Sport, qui fait sa Une sur Gérone, surprenant leader de Liga après avoir enchaîné ce mercredi face à Villarreal (1-0) une sixième victoire consécutive, et s'attarde sur l'éclosion de Yamine Yamal et Fermín López avec le FC Barcelone depuis le début de la saison.

Mundo Deportivo : "G1RONA"

De son côté, Mundo Deportivo nous apprend que Giovanni Lo Celso, cible estivale du Barça, ne voudrait pas quitter Tottenham lors du prochain mercato hivernal et voudrait s'imposer chez les Spurs. Les Blaugrana peuvent donc oublier le milieu de terrain argentin pour cet hiver.

Presse madrilène

Marca : "Diaz mène le Real Madrid"

Du côté de la presse madrilène et de Marca, on revient sur la victoire ce mercredi du Real Madrid contre Las Palmas (2-0) et sur les accusations portées par le PDG de l'Atlético Madrid, Gil Marín, sur la Casa Blanca. "Le Real Madrid met la pression sur les arbitres, ce qui leur fait siffler différemment. Pour résumer, ils truquent la compétition."

AS : "Diaz demande le passage"

Même son de cloche du côté d'AS, qui fait également sa Une sur Brahim Diaz, auteur face à Las Palmas de son premier but depuis son retour au Real Madrid.

