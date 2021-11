Equipe de France : 2 légendes anglaises écœurent le Real Madrid avec Pogba

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Alors qu'il semblait enclin à prolonger un contrat se terminant en juin, Paul Pogba est de nouveau très proche de la sortie à Manchester United. Le comportement du Français, expulsé quinze minutes après son entrée en jeu contre Liverpool (0-5) il y a deux dimanches et transparent hier contre l'Atalanta, agace au plus haut point. Notamment Rio Ferdinand et Paul Scholes, anciennes gloires de MU devenues consultants. Sur BT Sport, les deux légendes ont clairement fait comprendre que le Français n'avait pas le niveau pour monter plus haut, par exemple en allant au Real Madrid…

« Pogba a besoin de quelqu'un sur lui tout le temps. Quelqu'un qu'il respecte totalement, il a besoin de gens expérimentés derrière lui. Quel âge a-t-il ? Vingt-huit ans. C'est un joueur vraiment expérimenté. Mais il est l'un de ceux qui atteindra 35 ans et sera exactement le même, a taclé Scholes. Il fera toujours des trucs stupides, comme lorsqu'il fait rouler la balle, s'empêchant presque de montrer à quel point il est fort et habile. La plus grande chose avec Paul, c'est sa concentration. Il est à côté de ses pompes. » « Paul serait d'accord pour dire qu'il n'a pas atteint le niveau auquel il s'attendait avec le maillot de Manchester United. Il n'a pas le déclic qu'il a avec l'équipe de France, a poursuivi Ferdinand. Peut-être qu'il a besoin de cette peur de ne pas jouer s'il n'est pas bon. » Et ça, pour le coup, il le trouverait au Real Madrid !

