Equipe de France : apéro, braquage, Deschamps, Le Graët, Dugarry flingue à tout-va !

Toujours en forme, Christophe Dugarry. Et si certains en doutaient, le président de la FFF, Noël Le Graët, auteur de propos stupéfiants sur Zinédine Zidane, a permis à la France du foot de savoir que Duga maintient sa verve habituelle.

Proche de Zinédine Zidane, Dugarry a ouvertement dit sur RMC ce qu'il pensait de cette affaire naissante. Pas tendre. "Je suis à moitié surpris des mots de Noël Le Graët sur Zizou. Déjà, j'ai été surpris que Deschamps s'auto-prolonge et que cela ne soit pas le président qui l’annonce. Cela démontre comment fonctionne cette fédération(...)A 81 ans, le mec est en train de préparer sa succession. Je croyais qu’il était là dans l’intérêt du football. C’est fou ces gens, dès qu’ils ont goûté au pouvoir, ils ne peuvent plus s'en détacher. C’est devenu incroyable. Et derrière il dit que c’est une élection mais que l’on peut quand même mettre en avant quelqu’un. C’est honteux de dire cela. Ils sont supposés être au service du foot amateur, la Fédé c’est le foot amateur, a encore estimé l’ancien attaquant de l’équipe de France. […] Les mecs sont là dans leurs magouilles et cela n’a pas l’air de les gêner. Il y a un sentiment d’impunité."

"Le Graët est arrivé après l'apéro, il a dû un peu arroser les choses […] Les mecs ne se cachent même plus, ils font des braquages sans la cagoule. Les mecs n’ont peur de rien et ils balancent cela à la figure. C’est ahurissant! C’est ahurissant ce qu’a dit Le Graët(...)Cela fait vignt ans que Le Graët balance sur France 1998 parce qu'il a essayé d'en enrôler quelques-uns. Son mode de fonctionnement est détestable. C'est le sport le plus populaire. C'est ahurissant. Tu es au service du foot amateur, je suis écoeuré des mots de Le Graët."