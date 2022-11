Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Son départ du Qatar a été mal vécu. Forcément. Une absence majeure pour l'équipe de France qui se languissait du tandem Mbappé-Benzema. Seulement voilà, le Madrilène est rentré en Espagne pour cause de blessure. Et ça ne passe pas pour tout le monde. Notamment pour le consultant Pierre Ménès qui, dans Pierrot Le Foot, a insisté sur la responsabilité du Real Madrid.

"J’ai un goût amer parce que ça fait quand même un mois que Karim ne joue pas, un mois qu’on nous dit : "ouais ce n’est rien, pas d’inquiétude", et premier entraînement collectif, il se pète tout seul, à l’autre cuisse, sans choc, sans rien. C’est inquiétant, cette fragilité, parce que ça n’a vraiment pas été un joueur fragile durant toute sa carrière(...) J’ai un peu l’impression que le Real nous a pris pour des cons. En nous disant en permanence : « mais non c’est pas grave, c’est rien ». Quand t’as une fragilité musculaire comme ça, et je pense que Karim a fait pas mal d’examens, tu dois quand même l’observer."