Equipe de France, PSG : Benzema et Mbappé flambent, le Real Madrid se frotte les mains

On vous le disait il y a quelques jours, au lendemain de France-Kazakhstan, marqué par le score, 8-0, et une qualification pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Kylian Mbappé et Karim Benzema avaient marqué les esprits. Par leurs buts, et leur complicité.

L'attaquant du PSG, auteur d'un quadruplé, était déjà assuré de rester dans l'histoire, inscrivant le premier quadruplé d’un joueur de l’équipe de France depuis Just Fontaine en 1958. L'attaquant du Real Madrid avait lui-aussi assuré inscrivant ses 34e et 35e buts avec l’équipe de France, égalant David Trezeguet, le 5e meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Hier soir, lors de la victoire des Bleus, 2-0, en Finlande, le tandem a encore frappé avec deux buts inscrits. Comme le précise une statistique, Mbappé-Benzema devient "le premier duo de l'histoire à marquer ensemble lors de 4 rencontres consécutives disputées."

