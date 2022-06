Equipe de France, Real Madrid – Affaire de la sextape : Benzema jette l'éponge !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Lancée en 2016, l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena ne va plus être associé à Karim Benzema dans les prochains mois. « Epuisé » par les procédures, l'attaquant des Bleus et du Real Madrid, qui a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende a décidé de rendre les armes.

L'Equipe explique que KB9 a décidé de renoncer à son appel et donc entériner de facto sa culpabilité. « C’est une vérité judiciaire. Mais ce n’est pas la réalité », a commenté son avocat Maître Hugues Vigier.

Il renonce à son appel du 30 juin prochain !

Pour rappel, le jugement était tombé le 24 novembre 2021 et n'avait pas nui à la carrière ni à la saison du capitaine du Real Madrid, une nouvelle fois auteur d'un gros match hier avec les Bleus face au Danemark (1-2) et plus que jamais « Ballon d'Or »-isable.

Initialement, son appel devait être rejugé les 30 juin et 1er juillet devant la 9e chambre de la cour d’appel de Versailles. Finalement, à cette date, le Lyonnais profitera de vacances bien méritées...

