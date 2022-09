Equipe de France, Real Madrid : un proche trouve un point commun à Zidane et Deschamps à l'origine de leurs succès

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

L'affaire Pogba a pour le moment jeté un voile sur la possible succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde qatarie. Pendant un temps, on va donc oublier que Zinédine Zidane lorgne ouvertement le poste mais que son compère des années bleues n'envisage pas forcément de s'en aller. Mais que ZZ ou DD soit le sélectionneur des Bleus en janvier 2023, le préparateur physique Grégory Dupont, qui a travaillé avec l'un chez les Tricolores et l'autre au Real Madrid, assure qu'il y aura une vraie continuité dans un domaine : la sérénité transmise aux joueurs.

"Le point commun, c'est la sérénité. Ils réussissent à instaurer un climat de sérénité auprès des joueurs. Ils sont sereins. Quelle que soit la difficulté, ils réussissent à dégager ça, même dans des moments très très forts, où il y a une forte pression. La pression les rend plus forts, plus apaisés, plus performants. Dans leurs discours, dans leurs attitudes, dans le language non-verbal, ils dégagent cette sérénité. Et on se dit qu'avec ces entraîneurs-là, on va réussir, on va gagner."