FC Barcelone, Juventus, Real Madrid : l'UEFA pourrait gagner une bataille décisive face à la Super League !

Dans 2 mois, le verdict final entre la société European Superleague Company SL et le duo UEFA-FIFA doit être prononcé. Et selon les deux anciens juges de la Cour de justice de l'Union européenne, l'Écossais Ian Forrester et le Portugais José Luís Da Cruz Vilaça, l'avis en faveur de l'UEFA, déjà exprimé par l'avocat général, sera confirmé, allant ainsi à l'encontre de la Juve, du Barcelone et du Real Madrid. Des sanctions pourraient bien être prononcées contre ces clubs qui ont tenté de renverser l’Organisation du football européen.