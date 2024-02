FC Barcelone : Luis Suarez fait de grandes révélations sur le Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

À l'été 2014, après la Coupe du Monde au Brésil, le FC Barcelone avait déboursé 80 M€ pour s'offrit Luis Suarez en provenance de Liverpool. Auteur de 195 buts et 113 passes décisives en 283 apparitions sous le maillot catalan, l'Uruguayen, qui vient de retrouver son grand ami Lionel Messi à Miami, a confié dans un entretien à La Mesa qu'il avait failli rejoindre le grand rival du Barça, le Real Madrid...

Il aurait pu remplacer Benzema au Real

"Avant le mondial 2014, le Real Madrid me voulait et avait prévu de vendre Karim Benzema à Arsenal. Pendant la Coupe du monde, le Barça a commencé à s’intéresser à moi. Il y a eu la morsure, mais le Barça a continué à me vouloir et a parié sur moi. J’en serai toujours reconnaissant". Mais l'épisode de la morsure a donc incité Florentino Pérez à passer son chemin et Benzema n'est pas parti chez les Gunners, lui qui a remporté quatre C1 avec le Real.

"Luis, hay dos sillas" y muchas preguntas más para Suárez en un programa histórico de La Mesa en Miami. El líder se puso en modo entrevistador, Mariano hizo periodismo, Pablo se burló de ambos y Rafa lo increpó por meterse con Cerro ⬇️https://t.co/zPPOmdAwY5 — 🎩 LaMesaDeLosGalanes (@LaMesa995) February 16, 2024

Podcast Men's Up Life