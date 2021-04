FC Barcelone, PSG, Juventus : une légende du Real Madrid tire à boulets rouges sur la Super Ligue

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid et 11 autres clubs parmi les plus riches du monde ont signé ce lundi le projet de création d'une Super Ligue, tournant ainsi le dos à l'UEFA et à la Ligue des champions. Un projet qui est loin de faire l'unanimité, et que refusent de rallier des clubs comme le PSG ou le Bayern Munich

Figo n'en veut pas, il trouve ça « tragique »

Selon Luis Figo, ceux-ci ont bien raison. Le Portugais s'indigne du projet sur Twitter. « Cette dénommée Super Ligue n'a rien de super, soutient-il. Cette avancée cupide et insensible va être désastreuse pour nos racines, pour le football féminin et plus largement la communauté du football dans son ensemble, seulement pour servir les intérêts de propriétaires de clubs qui ne se soucient plus de leurs fans depuis bien longtemps et méprisent le mérite sportif. Tragique. »