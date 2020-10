FC Barcelone – Real Madrid (1-3) : le penalty de Ramos déchaîne les polémiques, Riolo bondit sur le VAR

Alors que Philippe Coutinho venait de louper une grosse opportunité de donner l'avantage au FC Barcelone, Sergio Ramos a usé de toute sa malice pour signaler un tirage de maillot de Clément Lenglet dans la surface.

Après examen du VAR, le capitaine du Real Madrid a obtenu un penalty qu'il a lui même transformé. Le tournant d'un Clasico que les Madrilènes ont ensuite emporté (3-1), mais qui n'en finit plus de susciter des débats. En Espagne, le Betis a notamment réagi à cette décision en comparant la faute à un penalty refusé aux Andalous il y a quelques jours contre la Real Sociedad.

Ce fait de jeu n'a d'ailleurs pas plu à Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, qui n'a pas caché son agacement après la rencontre. « Cela a eu beaucoup d'influence. Je ne comprends pas l'utilisation du VAR. Mais je ne pense que ce soit juste le VAR, c'est contre Barcelone. Ce genre d'actions se produisent toujours dans la surface de réparation. Nous avons joué cinq matches et n'en avons jamais profité. »

Cette action, mais aussi d'autres accrochages dans les surface durant la suite du Clasico, ont également fait bondir Daniel Riolo visiblement de plus en plus agacé sur l'utilisation du VAR pour décortiquer différentes actions.

Et donc quand Ramos pousse Fati même de façon anodine, bah peno aussi non ? Si on fait arrêt sur image il y aura contact et donc peno.... tellement absurde tellement debile règlement VAR