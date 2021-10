FC Barcelone, Real Madrid : Ancelotti envoie un message à Koeman après son limogeage

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Après la défaite ce mercredi du FC Barcelone sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0), à l'occasion de la 11e journée de Liga, Ronald Koeman a été limogé de son poste d'entraîneur du Barça. Alors que l'éviction du technicien néerlandais n'était pas encore officielle, Carlo Ancelotti a soutenu son homologue blaugrana après le match nul concédé par le Real Madrid face à Osasuna (0-0).

"Regardez, moi, on m'a limogé à de nombreuses reprises. Et je suis toujours là, vivant, content. Ça fait partie de ton travail que d'être destitué. Il faut tout donner tant que tu es entraîneur. Après, quand on te vire, il faut aller de l'avant, avec la conscience tranquille d'avoir tout donné. Et je crois que Koeman a donné tout ce qu'il était capable de donner", a lâché l'entraîneur merengue en conférence de presse d'après-match.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021