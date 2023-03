FC Barcelone, Real Madrid : après le Barça, un scandale arbitral touche aussi le Real !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Ça ne s'arrête plus en Espagne. Et les deux clubs phares doivent désormais gérer des affaires extra-sportives embrassantes. Il y a au FC Barcelone l’affaire Negreira, du nom de cet ancien responsable de l'arbitrage à qui le Barça est soupçonné d'avoir versé de l'argent. Quatre anciens dirigeants ont été inculpés par la justice espagnole pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures".

Et voilà désormais que le Real Madrid est lui-aussi entré dans une polémique liée à l’arbitrage. Ainsi, Iturralde Gonzalez, ancien arbitre qui a officié sur les terrains de Liga, a défrayé le chronique sur la Cadena Ser en accusant Florentino Perez de propos lourds de conséquences. Et ce après un match du Real face au Deportivo La Corogne, remporté 6-1.

"J'ai été interpellé par un homme qui m'a demandé de siffler comme je le faisais pour le Barça. Cette personne est du Real Madrid. Je lui demande s’il s’agit d’une blague et lui signifie que la discussion est terminée. Il voulait m’isoler dans une pièce privée mais j’ai refusé. Cette personne, c’est Florentino Pérez. Je n’ai pas à me cacher de ce qui est arrivé car c’est écrit dans le rapport du comité technique des arbitres."