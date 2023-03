FC Barcelone, Real Madrid : Benzema humilié comme jamais après le Clasico !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Pro Real Madrid, le quotidien AS se défoule contre le Real Madrid après sa défaite d'hier sur le terrain du FC Barcelone, et surtout sur Karim Benzema, bien discret au Camp Nou. L'ancien lyonnais s'est vu créditer d'un 0/10 avec ce commentaire : « Benzema : invisible. Une fois de plus. Rien de rien. Il ne parvient pas à obtenir des ballons jouables en décrochant, ni à imposer sa patte dans la surface adverse. Il est à des kilomètres de la brillante version du joueur qui a gagné le Ballon d'Or. On l'a trouvé sans rythme, lent, sans course, ni jeu. Si le Real retrouve son attaquant, il aura un trésor dans ses rangs, mais il est en train d'attendre depuis trop de temps. »

« On dirait qu’il a 15 kilos en plus par rapport à la saison dernière », a par ailleurs taclé le journaliste Jorge Picon. A l'inverse Thibaut Courtois a eu 9/10 pour sa prestation au Camp Nou.