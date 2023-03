FC Barcelone – Real Madrid : Benzema titulaire ou non, Ancelotti a tranché !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si Karim Benzema figure bien dans le groupe du Real Madrid pour le déplacement de la dernière chance en Liga ce dimanche soir (21 heures) au Camp Nou, il restait à savoir si le Français allait débuter ou plutôt rentrer en cours de jeu pour jouer une demi-heure. Selon L'Equipe et les principaux médias espagnols, il n'y a pas de doutes sur la décision du "Mister" Carlo Ancelotti.

En effet, bien que le Ballon d'Or 2022 se soit entraîné à part toute la semaine ou presque, il est bel et bien prévu que « KB9 » démarre la partie face au Barça. Carlo Ancelotti prépare d'ailleurs un onze assez classique avec pour seul absent David Alaba blessé.

En face, du côté de Xavi, il n'y a pas de surprise non plus. Les absences de Pedri et Ousmane Dembélé pèsent quand même assez dur pour les Blaugranas.

Les compos probables du Clasico :

FC Barcelone : Ter Stegen – R.Araujo, Koundé, Christensen, Baldé – F.De Jong, Busquets (cap.), Kessié – Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho – Modric, Camavinga, Kroos – Valverde, Benzema (cap.), Vinicius Jr.