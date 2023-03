FC Barcelone - Real Madrid : Courtois encense ter Stegen avant le Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid n’est plus à présenter. Les deux clubs rivaux s’affrontent une nouvelle fois, ce dimanche à 21h, pour un match de championnat qui est décisif dans la course au titre. Si les supporters ne sont pas bons copains, beaucoup de respect existe entre les joueurs des deux camps. Juste avant la rencontre, Thibaut Courtois s’est exprimé sur le portier du club catalan : Marc-André ter Stegen.

Au micro de Movistar, le portier belge du Real Madrid s’est exprimé : « Ter Stegen a toujours été un grand gardien. C’est un grand gardien et parfois, il y a des coups durs dans votre carrière, vous avez la malchance de prendre un but malheureux. Cette année, le Barça a une très bonne base défensive et les quelques occasions qu’il se procure sont résolues par Ter Stegen. C’est tout à son honneur si le Barça a neuf points d’avance en tête du classement. Il fait une grande saison et c’est un grand gardien. Rien n’a changé, c’est juste qu’aujourd’hui les choses vont bien pour lui et qu’un gardien qui a confiance en lui grandit encore plus. Je lui souhaite le meilleur, mais j’espère qu’il ne s’arrêtera pas autant demain. »