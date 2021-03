FC Barcelone, Real Madrid : CR7 récolte un tacle d’Hazard pour glorifier Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

C'est le Nigérian John Obi Mikel, qui avait joué avec Eden Hazard à Chelsea, qui glissé cette anecdote sur l'actuel joueur du Real Madrid, dans The Athletic. Selon Obi Mikel, Hazard pensait pouvoir atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo, à défaut d'$être un jour l'égal de Lionel Messi...

« Je peux me rapprocher de Ronaldo »

« J'ai toujours dit que l'un des joueurs qui était le plus doué, qui avait tout - rythme, puissance, habileté, technique - était Eden Hazard, témoigne Obi Mikel. Il était juste derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il était si bon. Il le disait lui-même parfois: « Si je veux être aussi bon, je peux être aussi bon. Pas aussi bon que Messi parce qu'il vient d'une planète différente, mais je pense que je peux me rapprocher de Ronaldo ou peut-être même mieux ». Ce sont les mots qui sont sortis de sa bouche. Mais il n'était pas dévoué au jeu, il ne s'entraînait pas bien ».

Par ailleurs, Obi Mikel a épinglé son ancien coéquipier, peu concerné par les séances d'entraînement selon lui... « Pourquoi était-il si mauvais ? Oh mon Dieu ! Eden, Eden, Eden.... Parce qu'il était si bon, personne ne disait rien. Il arrivait le samedi, on gagnait le match et il était l'homme du match. Mais le lundi et le mardi, il était à l'entraînement et c'était comme s'il n'était pas là. Il marchait. Tout le monde criait pendant les matchs d'entraînement et il ne faisait rien de tout cela. Mais vous avez vu à quel point il était bon ».