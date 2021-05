FC Barcelone, Real Madrid, Juventus : les pontes de la Super League attaquent l'UEFA en justice !

Zapping But! Football Club Real Madrid - Chelsea : le comparatif de la valeur des effectifs

La bataille des trois derniers clubs frondeurs de Super League est loin d'être terminée. Alors que l'UEFA a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus Turin, les derniers rebelles du football européen ont décidé de ne pas se laisser faire.

Selon la chaîne de télévision belge RTBF, les frondeurs ont saisi la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE). Une demande faite depuis … Madrid via le juge d'instruction du Tribunal de Commerce 17 de Madrid Manuel Ruiz de Lara.

L'avocat de l'arrêt Bosman est dans le coup

Cette demande sera chargée d'examiner si oui ou non il y a « abus de position dominante de l' UEFA et de la FIFA» pour contrer la position des fondateurs de la Super League. Derrière cette démarche, la volonté de contester la légalité des sanctions prévues par Aleksandr Ceferin et l'UEFA, lesquels imaginent de sanctionner le Real, le Barça et la Juve de deux ans d'exclusion des compétitions européennes.

Conscient que ce dossier pourrait durer plusieurs mois et faire jurisprudence, les rebelles se sont attachés les services de toute une équipe juridique avec en tête d'affiche Jean-Louis Dupont, l'avocat belge célèbre pour avoir été à l'origine de l'arrêt Bosman en 1995.