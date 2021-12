FC Barcelone, Real Madrid : le Barça tient sa première recrue hivernale, Benzema éclipse Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Mundo Deportivo / Sport : "Ferran Torres, c'est signé"

Mundo Deportivo et Sport font ce jeudi leur Une sur Ferran Torres, qui sera la première recrue hivernale du FC Barcelone. En effet, comme le rappelle les deux quotidiens catalans, le Barça et Manchester City ont trouvé un accord ce mercredi pour le transfert de l'ailier droit espagnol, qui est estimé entre 45 et 55 millions d'euros.

Marca / AS : "Benzema, l'antivirus"

Pour une fois, les quotidiens madrilènes, Marca et AS, ne font pas leur Une sur l'avenir de Kylian Mbappé et préfèrent rendre hommage à Karim Benzema, qui a offert la victoire ce mercredi au Real Madrid face à l'Athletic Bilbao (2-1) grâce à son doublé en trois minutes.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, jueves 23 de diciembre

📰 La Liga de Benzema pic.twitter.com/ocjufDDEiA — Diario AS (@diarioas) December 22, 2021