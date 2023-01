FC Barcelone, Real Madrid : les deux rivaux ont fait une belle crasse au pire ennemi du PSG

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Javier Tebas a échoué ! LaLiga a tenté de profiter à deux reprises de l’appellation « El Clásico » (match désignant le choc entre le Barça et le Real Madrid, ndlr) pour l'exploiter au profit de son organisation et au détriment des équipes concernées. Après une bataille juridique qui dure depuis 2017, le FC Barcelone et le Real Madrid, ont remporté une victoire contre Javier Tebas et "sa" Ligue de football professionnel, en déposant la marque "El Clásico" selon El Español. Les deux clubs espagnols vont désormais commercialiser conjointement cette appellation.