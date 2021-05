FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Haaland sort du silence pour son avenir !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Erling Braut Haaland est un homme courtisé, très courtisé ! Sur les tablettes de nombreuses écuries européennes à l'instar de Manchester City, du Real Madrid ou du FC Barcelone, l'international norvégien va devoir faire un choix dans les prochaines semaines. Deux options s'offrent ainsi à lui, franchir un pallier en rejoignant une formation plus prestigieuse, ou rester au moins une saison de plus au Borussia Dortmund.

Logiquement interrogé sur son futur au micro du média norvégien Viaplay, le cyborg a préféré botté en touche. "Comme je l'ai déjà dit. Je suis un grand fan de la Champion's League et je pense que tout le monde le sait. C'était un soulagement d'assurer cette place. C'était vraiment important. J'ai un contrat pour quelques belles années, donc je suis respectueux de mon contrat. Je viens de gagner mon premier trophée majeur et c'était une sensation formidable. Je veux donc gagner des trophées." Pas de nouvelles précisions donc.

An honour to be awarded with the @Bundesliga_DE Player of the Season! An achievement not just for me but for the whole @BVB family. ⚫🟡 We won this award together! 🏆 pic.twitter.com/GqhPxXFvKW