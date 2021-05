FC Barcelone, Real Madrid : privés de Champions League jusqu’en 2024 ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Qu’on se le dise, le projet de Super League n’a pas fini de faire parler lui ! Mais alors que Florentino Pérez assurait qu’il était simplement remis à plus tard, l’UEFA semble vouloir lui faire comprendre qu’il n’a pas intérêt à recommencer. Et pour cela, elle a l’intention de frapper très fort, comme son président, Aleksander Ceferin l’avait laissé entendre au moment des événements.

En 1991, le précédent AC Milan

Selon les informations d’ESPN, les membres les plus actifs de ce projet de scission risqueraient la peine maximale prévue par le règlement de l’instance continentale, à savoir deux ans de suspension ! Et cela concernerait le Real Madrid, le FC Barcelone, l’AC Milan et la Juventus Turin, les quatre "résistants", puisque les six clubs anglais ont été les premiers à se désolidariser, rapidement suivis par l'Inter Milan et l'Atlético Madrid.

Même si cette sanction ne manquerait pas d'être contestée par les clubs en question, quitte à aller devant les tribunaux, elle pourrait avoir de sérieuses répercussions sur le marché des transferts. Car difficile d'imaginer Kylian Mbappé signer au Real Madrid ou Lionel Messi prolonger au FC Barcelone s'ils ne peuvent pas jouer la C1 pendant deux ans. Et à ceux qui pensent que l'UEFA n'osera pas aller jusque-là, nous rappellerons qu'en 1991, après avoir refusé de reprendre son quart de finale C1 contre l'OM après qu'un pylône ait disjoncté dans le dernier quart d'heure, l'AC Milan avait été suspendu de toute compétition européenne pour un an. Et à l'époque, c'était le club le plus puissant d'Europe, double champion en titre…