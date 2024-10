FC Barcelone : trois joueurs du Barça victimes d'insultes racistes, Vinicius Jr intervient

Soirée funeste pour les supporters du Real Madrid, hier samedi. Car, comme vous le savez, les joueurs de Carlo Ancelotti ont été balayés par le grand rival, le FC Barcelone, sur le score sans appel de 4-0. Et comme si décidément rien n'allait, le match a également été l'occasion d'odieux chants racistes entendus à l'encontre de trois joueurs du Barça : Ansu Fati, Raphinha et Lamine Lamal.

Ce qui a rapidement provoqué la réaction de l'attaquant madrilène, Vinicius Junior, lui-aussi victime de la bêtise et du racisme dans de nombreux stades en Espagne. Voici ses propos. "Ce qui s'est passé hier au Bernabéu avec des insultes racistes est regrettable. Il n'y a pas de place pour ces criminels dans notre société. Tout mon soutien à Lamine, Ansu et Raphinha. Je sais que Madrid et la police vont faire des choses pour identifier et punir les coupables !!"

Lamentable lo que ha pasado ayer en Bernabéu con insultos racistas. No hay espacio para estos criminosos en nuestra sociedad. Todo mi apoyo a Lamine, Ansu y Raphinha. Lo sé que Madrid y la policia van hacer las cosas para identificar y punir los culpables!! https://t.co/pG2FXsMjDn — Vini Jr. (@vinijr) October 27, 2024