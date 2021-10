Foot - Justice : affaire de la sextape, Benzema montré du doigt et date du verdict connue !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les débats se poursuivent au tribunal correctionnel de Versailles dans le procès de l'affaire dite de la sextape. Il y a quelques minutes, avant que les débat soient interrompus, le président du tribunal s'est montré assez sévère envers Karim Benzema qui, on vous le rappelle, ne s'est pas déplacé et est représenté par ses avocats.

Objet du courroux du président ? Tous les prévenus présents ont répondu aux questions sur leur personnalité - situation familiale, emploi actuel, ressources, alors que les avocats de l'attaquant du Real n'ont fourni aucun élément comptable à son sujet. "Il ne comparaît pas mais en plus il ne fournit aucun élément sur sa situation financière. Le tribunal s'en tiendra donc à ce qui est public."

Par ailleurs, et on vient de l'apprendre, il n'y aura pas de délibéré dans ce procès. Le jugement sera ainsi rendu demain et l'on saura, enfin, si Karim Benzema, et les autres prévenus, six ans après les faits, sont ou non reconnus coupables.