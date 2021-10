Foot - Justice : affaire de la sextape, Valbuena se lâche sur Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il était nécessairement attendu. A la barre, pour donner sa version des faits, alors que le procès tant attendu de l'affaire dite de la sextape a débuté ce matin. Lui, c'est Mathieu Valbuena, victime supposée dans ce dossier, et qui a longuement donné sa version des faits à l'instant, alors que Karim Benzema, lui, est aux abonnés absents et représenté par ses avocats.

"A Clairefontaine, je suis en effet allé le voir dans sa chambre. Quand Karim me dit qu’il veut me parler, je ne pense pas qu’il va me parler de ça (de la vidé personnelle de Valbuena avec des ébats sexuels). Quand j’ai eu cette conversation, je suis sorti de cette chambre, j’étais choqué. J’ai senti qu’il voulait avec insistance me faire rencontrer une personne qui devait faire l’intermédiaire. Sa personne de confiance. Il était très insistant. On ne vit pas dans le monde des Bisounours. Je savais bien que si je rencontrais cette personne, ce n'était pas pour des places de foot en échange. Il ne m’a pas parlé d’argent, je l’ai toujours dit, mais il a été insistant. Il n’a pas voulu m’aider, il me disait c’est chaud, il y a l’Euro qui arrive…"

Avant de poursuivre : "Moi je n’aurais jamais porté plainte si j’avais su que Karim Benzema était dans cette histoire. Pour moi, pour l’équipe de France... cette histoire m’a fait du mal car sinon j’aurais dû participer à l’Euro 2016."