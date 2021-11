Giroud répond à Deschamps, Roche se lâche sur les Girondins, Dolberg se console grâce au Real

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Nacho, un exemple pour le diabète de Dolberg

Plusieurs performances de Kasper Dolberg avaient interrogé à l’OGC Nice. Le Danois en a expliqué la raison première hier : « Il s’avère que j’ai un diabète de type 1. Je suis soulagé de savoir enfin pourquoi je ne me sentais pas bien ces deux dernières semaines. Je suis heureux que les docteurs aient pu me confirmer qu’avec le bon traitement cela n’aura aucun effet négatif sur ma carrière. Je me suis entraîné toute la semaine et je me sens déjà beaucoup mieux. » Afin de se rassurer encore plus, le buteur de l’OGC Nice peut prendre exemple sur Nacho. Également atteint de diabète de type 1 depuis l’âge de 12 ans, le défenseur du Real Madrid avait raconté il y a quatre ans, que « la seule chose qu’il devait faire », c’était de prendre soin de lui « trois fois plus qu’une personne normale. »

Garcia vise le maintien à Reims

Le nul enregistré par le Stade de Reims contre l’AS Monaco dimanche lors de la 13e journée de L1 (0-0) a satisfait Oscar Garcia dans sa course au maintien. « Avant la trêve, c’était important d’aller chercher trois ou un point, car on travaille mieux en étant hors de la zone de relégation, a-t-il concédé dans L’Union. Je ne suis pas inquiet, car j’ai atteint tous les objectifs des clubs où j’ai entraîné dans le passé et on va faire la même chose. L’objectif premier, comme trois quarts des équipes de Ligue 1, c’est de se maintenir et on va le faire avec de jeunes joueurs. »

Roche se lâche sur Bordeaux

Remercié le mois dernier par les Girondins de Bordeaux, Alain Roche s’est exprimé sur d’éventuels regrets lors de son passage au FCGB. « Non, jamais. Je le voulais, je connaissais les difficultés même si je ne pensais pas qu’il y en aurait autant, a-t-il expliqué dans Le Parisien. Mais je ne connaissais pas l’ambiance dans le club, dans le vestiaire ou la réalité des contrats des joueurs avec des durées et des salaires importants. Finalement, tu passes ton année à renégocier des contrats, et ça ne met pas une très bonne ambiance dans le vestiaire. Mais, si c’était à refaire, je repartirais, car j’avais envie de cette adrénaline, de la boule au ventre avant les matchs. »

Giroud répond à Deschamps

La petite bataille des mots que se livrent Olivier Giroud et Didier Deschamps a repris de plus belle hier. En conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France a préféré ne pas trop s’appesantir sur les déclarations du buteur de l’AC Milan et notamment le fait qu'il « aurait apprécié être averti du retour de Karim Benzema » ou son envie d'être rappelé un jour en sélection. « Chaque joueur est libre de s'exprimer, de donner son ressenti, son avis par rapport à sa propre situation, a estimé Deschamps. Le plus important pour moi, ce sont les discussions en direct avec les joueurs. Et Olivier sait... » Quelques heures plus tard, Giroud lui a répondu sur le plateau de l’émission « C à Vous », sur France 5 : « Je ne suis pas surpris de la question du journaliste, qui jette un peu d’huile sur le feu. J’essaye simplement d’être honnête, de parler avec la plus grande franchise. Je ne pense pas m’être tiré une balle dans le pied, je dis juste ce que je ressens. »

