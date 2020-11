Inter Milan – Real Madrid : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ?

Mal embarqué après sa défaite inaugurale sur sa pelouse face au Shakthar Donetsk (2-3) puis son nul miraculeux face à Borussia Mönchengladbach (2-2), le Real Madrid est parvenu à se relancer dans la course à la qualification lors de la 3e journée en s'imposant à Valdebebas face à l'Inter Milan (3-2).

Le Real joue son avenir sur RMC et Téléfoot

Troisièmes de leur poule, les hommes de Zinédine Zidane doivent désormais transformer l'essai en Italie sous peine de basculer en dernière position du Groupe B à deux journées de la fin de la phase de poule de la Ligue des Champions.