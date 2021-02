Juventus : Cristiano Ronaldo ridiculise les attaquants du Real Madrid, Benzema sauve l'honneur

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Parti du Real Madrid il y a deux ans pour signer à la Juventus de Turin contre un peu plus de 100 M€, Cristiano Ronaldo fête ses 36 ans aujourd'hui... Et il laisse toujours un grand vide au sein de la Maison blanche. Ce vendredi, AS a sorti la statistique qui fait mal.

Le fiasco Hazard – Jovic

En l'espace de deux ans et demi, CR7 – que l'on dit sur le déclin – a quand même enquillé 87 réalisations. 28 sur sa première saison, 37 sur la deuxième (3e au Soulier d'Or européen derrière Immobile et Lewandowski) et 22 déjà sur la saison en cours. Sur cette période, l'astre portugais a marqué plus de buts que toute l'attaque de Madrid associée à l'exception de Karim Benzema.

En effet, en additionnant les buts de Gareth Bale, Marco Asensio, Vinicius Jr, Lucas Vazquez, Rodrygo, Isco, Mariano Diaz, Eden Hazard, Luka Jovic et James Rodriguez, on atteint à peine les 81 réalisations. Cela fait d'autant plus mal que, rien que le duo Hazard – Jovic, pèse un investissement en transfert de 160 M€ pour 6 maigres réalisations.

Benzema sauve les meubles

Heureusement pour le Real et son président Florentino Perez (l'un des seuls à ne pas pleurer CR7), Karim Benzema est là. Sur la période, seul le Français tient la comparaison avec son ami Cristiano, fort de ses 72 réalisations en deux ans et demi. Cette année, l'ancien Lyonnais pèse d'ailleurs 32% des buts madrilènes (15 sur 47).