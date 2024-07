Mbappé envoie un message fort au Real Madrid, Nico Williams met la pression au Barça

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

La presse catalane

Mundo Deportivo : "Lamine finale"

Tous les quotidiens espagnols, dont Mundo Deportivo, ont bien évidemment fait leur Une sur la victoire ce mardi de l'Espagne contre l'équipe de France (2-1) en demi-finale de l'Euro 2024. MD rappelle, par ailleurs, que les joueurs du FC Barcelone vont reprendre le chemin de l'entraînement ce mercredi, ce qui marque le début de l'ère Hansi Flick.

Sport : "Historique"

Même son de cloche du côté de Sport, qui en a aussi dit plus sur le dossier Nico Williams. D'après le journal catalan, l'ailier gauche de l'Athletic Bilbao, ardemment courtisé par le Barça cet été, aurait toujours pour priorité de rejoindre les Blaugrana mais voudrait que tout soit réglé avant début août.

🗞️ 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



🇪🇸 ¡Histórico!

⚔️ Koeman contra la Inglaterra de Bellingham

✅ Arranca la 'Era Flick' en el Barça con las pruebas

🎾 Alcaraz ya está en semifinales

🆕 El Espanyol ya tiene 2 fichajeshttps://t.co/909pQkTatu — Diario SPORT (@sport) July 9, 2024

La presse madrilène

Marca : "SuperEspagne en finale"

AS : "Fantastiques, heureux, finalistes"

De son côté, AS annonce que le Real Madrid voudrait signer et officialiser la venue de Lény Yoro avant lundi prochain et relaie les déclarations de Kylian Mbappé après l'élimination des Bleus. "Je vais partir en vacances, je vais bien me reposer, ça me fera beaucoup de bien, puis je me préparerai à commencer une nouvelle vie. Il y a beaucoup à faire. Je dois travailler dur pour revenir très fort la saison prochaine", a confié l'attaquant français, déterminé désormais à commencer sa nouvelle aventure avec la Casa Blanca.

Buenas, buenísimas, buenisísimas noches... 💤



✨ ¡Ya está aquí la #PortadAS de mañana, miércoles 10 de julio!



🇪🇸 FANTÁSTICOS, FELICES, 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇𝙄𝙎𝙏𝘼𝙎 🇪🇸



Suscríbete a AS ▶️ https://t.co/p7pEz8ZS5u pic.twitter.com/5NHBMDwykb — Diario AS (@diarioas) July 9, 2024

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.