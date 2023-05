Le Real Madrid assure la C1 contre Getafe, place à City !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La donne était simple ce samedi soir à Santiago Bernabeu : déjà tourné vers sa demi-finale retour de Ligue des Champions mercredi prochain à l'Etihad Stadium, le Real Madrid n'avait plus besoin que d'une victoire face à Getafe pour s'assurer mathématiquement l'une des quatre premières places de Ligue 1 synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

Finir devant l'Atlético, le dernier objectif en Liga ?

En effet, Villarreal, qui avait collé une manita à Bilbao plus tôt dans la journée (5-1), avait prolongé le faux suspense. Pas suffisant pourtant pour que Carlo Ancelotti n'aligne la Castilla sur le pré. Les anciens (Benzema, Modric, Kroos) et les brésiliens (Vinicius, Rodrygo) ont pu souffler en prévision du déplacement anglais... et forcément, cela s'est ressenti au niveau du spectacle et du jeu proposé.

En effet, il a, en effet, fallu attendre les 20 dernières minutes pour que Marco Asensio ne débloque le tableau d'affichage d'une frappe limpide (70e). Minimaliste mais suffisant pour se tourner directement vers le choc contre les Citizens. Unique bémol du soir : la blessure d'Eduardo Camavinga. On notera aussi que les Merengue ont repris provisoirement la seconde place à l'Atlético Madrid.

Finir devant l'Atlético, le dernier objectif en Liga ?

En effet, Villarreal, qui avait collé une manita à Bilbao plus tôt dans la journée (5-1), avait prolongé le faux suspense. Pas suffisant pourtant pour que Carlo Ancelotti n'aligne la Castilla sur le pré. Les anciens (Benzema, Modric, Kroos) et les brésiliens (Vinicius, Rodrygo) ont pu souffler en prévision du déplacement anglais... et forcément, cela s'est ressenti au niveau du spectacle et du jeu proposé.

En effet, il a, en effet, fallu attendre les 20 dernières minutes pour que Marco Asensio ne débloque le tableau d'affichage d'une frappe limpide (70e). Minimaliste mais suffisant pour se tourner directement vers le choc contre les Citizens. On notera aussi que les Merengue ont repris provisoirement la seconde place à l'Atlético Madrid.

Finir devant l'Atlético, le dernier objectif en Liga ?

En effet, Villarreal, qui avait collé une manita à Bilbao plus tôt dans la journée (5-1), avait prolongé le faux suspense. Pas suffisant pourtant pour que Carlo Ancelotti n'aligne la Castilla sur le pré. Les anciens (Benzema, Modric, Kroos) et les brésiliens (Vinicius, Rodrygo) ont pu souffler en prévision du déplacement anglais... et forcément, cela s'est ressenti au niveau du spectacle et du jeu proposé.

En effet, il a, en effet, fallu attendre les 20 dernières minutes pour que Marco Asensio ne débloque le tableau d'affichage d'une frappe limpide (70e). Minimaliste mais suffisant pour se tourner directement vers le choc contre les Citizens. On notera aussi que les Merengue ont repris provisoirement la seconde place à l'Atlético Madrid.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer C'est fait ! Grâce à Marco Asensio, le Real Madrid a la certitude de disputer la phase de groupe de la prochaine Ligue des Champions. Les Merengue se sont imposés 1-0 sur Getafe et peuvent préparer le déplacement à Manchester l'esprit libéré.

Alexandre Corboz

Rédacteur