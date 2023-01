Le Real Madrid bis tenu en échec à la pause par une D4

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Le Real Madrid se produit ce soir dans l'une des rares régions d'Espagne sinistrées au niveau football, l'Estrémadure. Il affronte Cacereno, club de la ville de Cacéres, située pas loin de la frontière avec le Portugal. Un club de Quatrième division, évoluant dans un stade de 5.000 places dont la pelouse est à des années-lumière de celle que les Merengue ont l'habitude de fouler. Déjà très abîmé au coup d'envoi, le terrain n'a cessé de se dégrader lors des 45 premières minutes.

Dans une ambiance très chaude, le Real Madrid s'est bien fait bousculer par les pensionnaires de D4, qui se sont procurés quelques belles occasions et auraient même pu bénéficier d'un pénalty à la demi-heure car une tête d'un joueur de Cacereno a été détournée involontairement par une main madrilène. Mais il n'y a pas de VAR à ce stade de la compétition et l'action était tout sauf évidente. Carlo Ancelotti aligne beaucoup de remplaçants habituels ce soir et force est de constater qu'aucun d'entre eux ne marque de points pour le moment...